Саратовский Минздрав: Перед вакцинацией необязательно сдавать тест на антитела

На прошедшем сегодня, 24 июня, в региональном Минздраве брифинге по вопросам коронавируса рассказали о продолжительности сохранения антител к COVID-19.

Замминистра Денис Грайфер обозначил, что выработка антител у каждого человека идет по-своему.

- Тест-системы различные, общего показателя у них нет, точной продолжительности сохранения антител никто не может вам дать, — сказал Грайфер.

Чиновник отметил, что после начала вакцинации, Минздрав заметил, что кривая заражения пошла на убыль. Но через некоторое время появился индийский штамм, а люди стали реже прививаться. С этими двумя факторами Грайфер связал рост заболеваемости и снижение возраста в группе риска.

- Вакцинация не противопоказана при наличии антител. Кроме них за иммунитет отвечают клетки. У нас нет рекомендаций, чтобы перед вакцинацией надо обязательно определять уровень антител. Это только один из факторов, по которому можно судить, перенес ли человек инфекцию. Поэтому тесты не делают бесплатно перед вакцинацией, это необязательно, — объяснил замминистра.

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