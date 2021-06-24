Химпредприятия Саратовской области за пять месяцев продали продукцию на 51 млрд рублей

Химические предприятия Саратовской области с января по май 2021 года продали продукцию на 51 млрд рублей.

- Выручка за пять месяцев составила 164,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В мае 2021 года по отношению к тому же месяцу 2020 года этот показатель составил 168,2%, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве промышленности.

Самый большой рост в продажах показали: балаковский филиал АО «Апатит», ООО «Саратоворгсинтез», ООО «Балаково Карбон Продакшн» и АО «ГРЕЙС КРИЗ».

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