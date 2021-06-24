От коронавируса погибли 44 саратовских медработника

На прошедшем сегодня, 24 июня, в региональном Минздраве брифинге по вопросам коронавируса рассказали о проценте вакцинированных медиков.
Замминистра Денис Грайфер сообщил, что полностью вакцинировались на сегодняшний день 18 175 медработников. Это число составляет 47,3% от плана. Если сложить количество привитых с количеством переболевших, то получится что антитела есть у 73,6% медработников региона.
- Как только мы превысили 60%, перестали отмечать летальные исходы, — уточнил чиновник.
Всего с начала пандемии в Саратовской области погибли 44 медика.
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