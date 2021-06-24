Под Саратовом пенсионер сгорел на диване в своем доме

В жилом доме случился смертельный пожар Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Лысогорском районе Саратовской области сегодня утром, 24 июня, на пожаре погиб 71-летний мужчина.

- По предварительным данным, жители поселка Гремячий около 09:30 увидели пожар в частном доме, вызвали пожарных. Огонь успел распространиться в одной жилой комнате дома. После тушения нашли тело хозяина жилища, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Организована доследственная проверка. Предполагается, что возгорание началось на диване из-за неосторожного обращения с огнем.

Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

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