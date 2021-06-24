В Марксе двое рабочих разбились на стройке цирка «Арт-Алле»

Стройка цирка в Марксе
Следователями регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело по факту получения травм двумя рабочими в городе Марксе.
ЧП случилось на стройке на пересечении улиц Ленина и Бебеля. Там ведется стройка культурно-зрелищного комплекса для детской цирковой студии «Арт-Алле».
Двое каменщиков 19 июня готовили кирпич для последующего проведения кирпичной кладки. Как сообщили в СКР, вследствие несоблюдения правил охраны труда, рабочие упали с высоты около 6,5 м на землю. Оба получили множественные повреждения и госпитализированы.
Марксовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело о нарушение требований охраны труда.
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