В Балаково соревнуются лучшие подводные пловцы России

Километровые заплывы под водой - то что нужно в такую погоду. Фото Минспорта региона

В Балакове Саратовской области проходят марафонские заплывы в ластах - первенство России по подводному спорту.

Спортсмены областной спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта в эстафете 4x1000 метров плавание в классических ластах заняли второе место. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта. Тренируются спортсмены под руководством Тамары Голохвастовой.

Саратовские пловцы-подводники стали вторыми в эстафете

Всего в акватории реки Балаковка выступают 60 спортсменов из восьми регионов России.

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