В Саратовской области разрешили купаться на 18 пляжах

В Саратовской области теперь разрешили купаться на 18 пляжах. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

Это городские пляжи в Энгельсе, Пугачеве, Хвалынске и Балашове, в селе Воскресенское, 1-м и 7-м микрорайоне Балакова, Покровских песках.

А также в парк-отеле «Хвалынский», лагерях «Радуга», «Колос», «Ясный», «Ласточка», «Орленок», на базах отдыха «Бодрость» и «Чайка» в Энгельсском районе.

Эксперты взяли 171 пробу воды по микробиологическим показателям, 75 по санитарно-химическим, 28 по паразитологическим. Также отобрано 20 проб песка.

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