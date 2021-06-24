Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июня 2021 10:58

Любителю скорости из Петровска пришлось отдать почти 100 тысяч рублей при продаже машины

Он накопил 146 штрафов ГИБДД
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Житель Петровска Саратовской области накопил больше сотни штрафов ГИБДД и не захотел их выплачивать, что помешало ему продать машину.

- На счету 28-летнего мужчины было 146 штрафов на 94 тыс. рублей, в основном — за превышение скорости, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП.

На нарушителя возбудили исполнительное производство, но оплачивать штрафы он не стал. Тогда приставы вынесли запрет на регистрационные действия с его «Ладой Гранта» 2018 года выпуска. Это и помешало ему продать автомобиль. Чтобы не сорвать сделку, мужчина погасил долги в полном объеме.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости