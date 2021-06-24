Любителю скорости из Петровска пришлось отдать почти 100 тысяч рублей при продаже машины

Житель Петровска Саратовской области накопил больше сотни штрафов ГИБДД и не захотел их выплачивать, что помешало ему продать машину.

- На счету 28-летнего мужчины было 146 штрафов на 94 тыс. рублей, в основном — за превышение скорости, — сообщили «КП-Саратов» в региональном УФССП.

На нарушителя возбудили исполнительное производство, но оплачивать штрафы он не стал. Тогда приставы вынесли запрет на регистрационные действия с его «Ладой Гранта» 2018 года выпуска. Это и помешало ему продать автомобиль. Чтобы не сорвать сделку, мужчина погасил долги в полном объеме.

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