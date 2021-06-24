Не все саратовцы получили горячую воду в обещанное время

Житель Саратова Вячеслав Акеев обратился в редакцию «КП-Саратов» с жалобой на отсутствие горячей воды.

Горожанин уточнил свой адрес — Московская, 32. Саратовец пишет, что согласно информации с сайта «Т Плюс», воду должны были дать еще вчера, 23 июня, в 3 часа утра.

- Сегодня 24 июля. Горячей воды нет, — резюмировал Вячеслав.

Напомним, вчера мы писали о том, как в трех домах в разных районах летом регулярно отключают горячую воду, а когда она всё-таки есть, ее приходится сливать по 15–20 минут. В «Т Плюс» сообщили, что с их стороны всё в порядке. Мэрия Саратова, которая после внесения изменений в местное законодательство получила необходимые в данной ситуации функции ГЖИ, ситуацию ещё не прокомментировала.

«КП-Саратов» напоминает своим читателям, что в случае, если у вас есть какие-либо проблемы с подачей горячей или холодной воды, вы можете обратиться к нам в соцсетях либо написать на почту saratov.kp@yandex.ru.

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