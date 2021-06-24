Лавочки на проспекте Кирова в Саратове разогрелись до +60 градусов

Проспект Кирова разогрелся до опасных значений. Фото со страницы Александра Ермишина

В Саратове вчера, 23 июня, лидер общественного движения «Жить здесь» и член Общественной палаты города Александр Ермишин прошел с тепловизором по проспекту Кирова и улице Волжская в районе 15:30.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он написал, что разница на солнце и в тени в 30 градусов.

- Если в тени приемлемые для летнего Саратова +30, то плитка — более +50, а на лавочках — за +60, — написал Ермишин.

Температура на поверхности лавок превышает 60 градусов. Фото со страницы Александра Ермишина

По его словам, из-за такой жары даже перестал работать телефон.

Общественник упоминает, что на улице Волжская тень дают только «Липки», а на проспекте — оставшиеся деревья. Он напомнил, что председатель областного правительства Роман Бусаргин поручил до 20 июля провести инвентаризацию деревьев. но их практически не осталось.

В тени температура на проспекте Кирова достигает +30 градусов. Фото со страницы Александра Ермишина

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