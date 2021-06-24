Олег Костин пообещал личную поддержку «Клубу молодых врачей»

Встреча Костина с "Клубом молодых врачей"

Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин провел встречу с «Клубом молодых врачей». Так он назвал группу главврачей районных больниц, которые возглавили свои учреждения в 2021 году.

В числе ее участников Альберт Петросян – главный врач Турковской районной больницы, Евгений Коробков – главный врач Татищевской районной больницы, Михаил Татарский – главный врач Екатериновской районной больницы, Дмитрий Гончаров – главный врач Краснокутской районной больницы, Алексей Рябов – и.о. главного врача Питерской районной больницы, Анна Воронцова – главный врач Петровской районной больницы, а также Федор Нестеров – главный врач дезинфекционной станции Саратовской области.

- Обновление управленческих кадров в медицине всегда приветствуется. Ведь эта сфера постоянно развивается и требует новых решений, мыслей, идей. Вы решились на сложный шаг, возглавив самые ответственные участки работы. Вам оказан кредит доверия, который необходимо оправдать, — заявил Костин.

Он предложил «новичкам» обратить на обеспечение надлежащей финансово-экономической дисциплины функционирования учреждений, привлечение кадров, четкую реализацию программы модернизации первичного звена регионального здравоохранения. Отдельно остановился на важности вакцинации от коронавируса.

- Знайте, что министерство здравоохранения, лично я — всегда готовы подставить плечо поддержки, помочь, подсказать. Вы не одни. А наша цель — здоровье саратовцев — общая и неоспоримая, — подчеркнул министр.