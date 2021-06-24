В Степном случился крупный пожар в ангаре

Пожар в ангаре в Степном Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В поселке Степное Советского района вчера днем, 23 июня, случился крупный пожар.

- Сигнал о возгорании в ангаре поступил в 15:12. На место выехали три расчета. В помещении горели вещи б/у и ВАЗ-2114, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Площадь пожара составила 250 кв. м. По предварительным данным, он произошел из-за несоблюдения правил при электросварочных работах.

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