Юная жительница Саратова прокусила полицейскому спину

Следователи Фрунзенского района Саратова занялись уголовным делом о нападении на полицейского при исполнении.

По данным следствия, в ночь с 11 на 12 июня 20-летняя жительница Саратова гуляла по проспекту Кирова. В это время сотрудники шестого отдела полиции патрулировали улицы. Когда правоохранители задерживали одного из нарушителей, девушка решила вступиться за него и начала агрессивно материться. Сотрудники МВД попытались вразумить горожанку, но тщетно. Тогда ей предложили отправиться в отделение для составления протокола за мелкое хулиганство. Там барышня попыталась сбежать, а когда ее остановили, вцепилась полицейскому в спину, прокусив кожу и мягкие ткани.

На допросе девушка раскаялась. Расследование уголовного дела продолжается, уточнили в пресс-службе регионального СУ СК.

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