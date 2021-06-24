Вячеслав Володин поручил чиновникам решить вопрос износа на водоводе трех поселков

Фото из Telegram-канала Вячеслава Володина

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин третий день работает в Саратовской области. Сегодня, 24 июня, он посетил село Сторожевка Татищевского района, где обсудил с местными жителями предстоящий ремонт тротуаров.

Обновить планируют участки на четырех основных улицах, сделают подходы к объектам соцсферы. Закончить работы обещают в августе.

Также на встрече поднимался вопрос проблем с водой. Помимо Сторожевки, к местному водопроводу подключены поселки Латухино и Дубки, а также дачные кооперативы. Летом из-за сильного износа труб воды на всех не хватает, постоянно происходят аварии.

Володин предложил местным властям продумать варианты решения вопроса и обсудить проект.

- Продумайте, обсудим варианты, будем искать решение. Главное, чтоб не было, как в ЗАТО Светлый, когда очистное оборудование простаивало много лет, — цитируют политика в его Telegram-канале. Напомним, вчера прокуратура начала проверку по факту простоя оборудования на 90 миллионов рублей.

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