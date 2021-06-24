Стратегический бомбардировщик два часа кружил над Энгельсом с остановившимся двигателем

Ту-95 Фото: Роман ЗЛОБИН

Сегодня ночью, 24 июня, в районе аэродрома над Энгельсом при выполнении тренировочного полета ВКС России у самолета Ту-95МС отключился третий двигатель.

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, ЧП случилось в 00:50 по московскому времени. Штурман доложил о случившемся в командный пункт. Командир воздушного судна принял решение в течение двух часов летать в небе и вырабатывать топливо.

В итоге посадка стратегического бомбардировщика прошла благополучно.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.