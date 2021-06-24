Ленинский район Саратова остался без воды

Сегодня, 24 июня, ряд улиц в Ленинском районе Саратова остался без воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Речь идет о Московском шоссе, 1, 3, 5, 7, 23а, 23б, станции Трофимовский-1, улице Керамической, 6, Моторной, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18. И частных домах на Керамической, 2-м и 3-м Петровских проездах, 2-й Елшанской улице и Моторной.

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00.

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