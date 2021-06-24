Саратовцы стали в 2,4 раза чаще ходить на фотосессии

Саратовцы стали гораздо чаще ходить на фотосессии — спрос на этот вид услуг в мае вырос в 2,4 раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили аналитики одной из площадок услуг.

Самыми популярными запросами стали детские фотосессии — за год ими стали интересоваться в 4,6 раза больше и семейные — спрос вырос на 222%. Популярность индивидуальной работы с камерой увеличилась на 273%.

В среднем за это придется заплатить 900 рублей в час, а реализация особенной идеи обойдется всего на 100 рублей дороже.

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