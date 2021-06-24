Вячеслав Володин призвал жестче наказывать торговцев липовыми сертификатами о вакцинации

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обратил внимание на недопустимости торговли поддельными сертификатами о вакцинации. Депутат высказался об этом в своем Telegram-канале.

- Если нет противопоказаний, лучше защитить себя. Все возможности для этого есть.

Защищает вакцина. Но никак не липовая справка. Между тем уже возбуждены уголовные дела, задержаны подозреваемые в изготовлении и торговле поддельными сертификатами о вакцинации, - пишет политик.

Володин пишет, что необходимо жестко реагировать на торговлю сертификатами о вакцинации. Также депутат отметил, что и не покупать такие документы – долг каждого.

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