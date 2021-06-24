«Т Плюс» прокомментировали частичное отсутствие горячей воды

В саратовском ПАО «Т Плюс» прокомментировали жалобы читателей «КП-Саратов» на проблемы с горячей водой. Напомним, вчера мы писали о том, как в трех домах в разных районах летом регулярно отключают горячую воду, а когда она всё-таки есть, её приходится сливать по 15-20 минут.

- Саратовский филиал «Т Плюс» по адресам Лермонтова, 25/1 и Чернышевского, 136 подает горячее водоснабжение. Дом 31/33 по улице Вавилова на данный момент отключен, т.к. проводится опрессовка теплосетей от Саратовской ГРЭС. Возобновление ГВС планируется 29 июня. О причинах и сроках отключения объектов от горячего водоснабжения энергокомпания уведомлял заранее управляющие организации, также список отключенных адресов можно найти на сайте.

«Т Плюс» не прокомментировала ситуацию с необходимостью долгого спуска горячей воды. Напомним, после недавних изменений в местное законодательство часть функций Госжилинспекции перешла к мэрии Саратова.

«КП-Саратов» напоминает своим читателям, что в случае, если у вас есть какие-либо проблемы с подачей горячей или холодной воды, вы можете обратиться к нам в соцсетях либо написать на почту saratov.kp@yandex.ru.

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