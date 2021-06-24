Саратовцев предупредили об опасном ультрафиолете

Не загорайте слишком долго, это особо опасно в текущие дни

В Центральном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральном округах РФ в ближайшие дни индекс ультрафиолетового излучения достигнет опасных значений. Об этом сообщает информагентство «ТАСС».

Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Индекс ультрафиолетового излучения достигнет шести-семи единиц в Саранской, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях и на юге Башкортостана. Около семи единиц — в Калмыкии, выше восьми в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушской и Чеченской республиках.

Отметим, что стандарт этого показателя разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией.

Высокими считаются значения от шести единиц, от 11 — экстремальному. Специалисты советуют при таких показателях переждать полуденный зной внутри помещения.

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