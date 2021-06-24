Саратовцев предупредили об опасном ультрафиолете

Не загорайте слишком долго, это особо опасно в текущие дни
В Центральном, Северо-Кавказском и Приволжском федеральном округах РФ в ближайшие дни индекс ультрафиолетового излучения достигнет опасных значений. Об этом сообщает информагентство «ТАСС».
Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Индекс ультрафиолетового излучения достигнет шести-семи единиц в Саранской, Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской областях и на юге Башкортостана. Около семи единиц — в Калмыкии, выше восьми в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ингушской и Чеченской республиках.
Отметим, что стандарт этого показателя разработан Всемирной организацией здравоохранения, Программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией.
Высокими считаются значения от шести единиц, от 11 — экстремальному. Специалисты советуют при таких показателях переждать полуденный зной внутри помещения.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.