Неисправный аттракцион «Камикадзе» продолжает работать в саратовском горпарке

Фото Городского парка

Аттракцион «Камикадзе», находящийся в саратовском парке развлечений «Лукоморье» продолжает работать после воскресного инцидента. Напомним, 20 июня аттракцион на несколько минут завис в воздухе в верхней точке. Посетители несколько минут провисели вниз головой.

После произошедшего мэр Саратова Михаил Исаев поручил главе администрации Октябрьского района Саратова Игорю Молчанову обратиться в прокуратуру по поводу работы аттракционов городском парке.

В прокуратуре области нам пояснили, что проверка продолжается и выводы об исправности или неисправности механизма не сделаны. Приостановить работу аттракциона могут либо сами владельцы, добровольно, либо по решению суда, если кто-то в него обратится. В прокуратуре также подчеркнули, что в надзорный орган не поступало никаких жалоб по поводу работы «Камикадзе». Вообще правоохранители не располагают никакими доказательствами происшествия, кроме одного 10-секундного видео, опубликованного в СМИ. Подтверждение того, что аттракцион завис в воздухе на две минуты, сотрудники прокуратуры получили при опросе от работников парка.

Произошедшее не стало первым таким случаем. В 2017 году зависшим аналогичным образом саратовцам пришлось раскачивать этот же аттракцион «Камикадзе», чтобы аттракцион снова запустился.

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