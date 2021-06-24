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Происшествия24 июня 2021 8:32

Поздним вечером на проспекте Строителей в Саратове Mercedes сбил девушку

Авария произошла у ТЦ «Лотос»
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Mercedes сбил девушку на проспекте Строителей

Mercedes сбил девушку на проспекте Строителей

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова вчера поздним вечером, 23 июня, сбили девушку.

Авария произошла в 23:40 на проспекте Строителей, недалеко от ТЦ «Лотос».

- 52-летний водитель Mercedes на пешеходном переходе наехал на 22-летнюю девушку, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

С травмами ее госпитализировали.

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