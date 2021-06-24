Поздним вечером на проспекте Строителей в Саратове Mercedes сбил девушку

Mercedes сбил девушку на проспекте Строителей
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова вчера поздним вечером, 23 июня, сбили девушку.
Авария произошла в 23:40 на проспекте Строителей, недалеко от ТЦ «Лотос».
- 52-летний водитель Mercedes на пешеходном переходе наехал на 22-летнюю девушку, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
С травмами ее госпитализировали.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.