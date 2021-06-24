Под Энгельсом нашли тело пропавшего месяц назад мужчины

В Энгельсском районе нашли труп мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В овраге около СНТ «Сосновый-2» Энгельсского района вчера, 23 июня, нашли тело мужчины.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
- По предварительным данным, обнаружен труп 37-летнего жителя Энгельса, который пропал 19 мая 2021 года. Родственники пытались найти его сами и пошли в полицию с заявлением. Правоохранители отыскали его во время поисковых мероприятий, вызвали спасателей, которые достали погибшего из оврага с помощью спецснаряжения, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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