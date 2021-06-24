Под Энгельсом нашли тело пропавшего месяц назад мужчины

В Энгельсском районе нашли труп мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В овраге около СНТ «Сосновый-2» Энгельсского района вчера, 23 июня, нашли тело мужчины.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

- По предварительным данным, обнаружен труп 37-летнего жителя Энгельса, который пропал 19 мая 2021 года. Родственники пытались найти его сами и пошли в полицию с заявлением. Правоохранители отыскали его во время поисковых мероприятий, вызвали спасателей, которые достали погибшего из оврага с помощью спецснаряжения, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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