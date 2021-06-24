В Заводском районе Opel задним ходом сбил старика

В Заводском районе Саратова вчера днем, 23 июня, сбили пенсионера.

- Авария случилась в 16:00 во дворе на Ново-Астраханском шоссе, 62. 26-летний водитель Opel Astra поехал задним ходом, не убедился в безопасности маневра и сбил 89-летнего мужчину, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшего старика с травмами госпитализировали.

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