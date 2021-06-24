У военного городка Вольск-18 найдены человеческие кости

Останки человека были найдены в лесу
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В лесу возле военного городка Вольск-18 в Саратовской области вечером 23 июня были найдены костные останки человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, их нашли сотрудники полиции, которые прочесывали местность в поисках пропавшего без вести человека.
Начата доследственная проверка, устанавливается личность погибшего и причины его смерти.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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