У военного городка Вольск-18 найдены человеческие кости

Останки человека были найдены в лесу Фото: СУ СКР по Саратовской области

В лесу возле военного городка Вольск-18 в Саратовской области вечером 23 июня были найдены костные останки человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, их нашли сотрудники полиции, которые прочесывали местность в поисках пропавшего без вести человека.

Начата доследственная проверка, устанавливается личность погибшего и причины его смерти.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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