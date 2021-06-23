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Происшествия23 июня 2021 20:13

Подросток чуть не утонул в Энгельсском районе

Обстоятельства произошедшего выясняются
Дарья Васенина
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Фото облспаса

Фото облспаса

Сегодня, 23 июня, в селе Квасниковка Энгельсского района Саратовской области чуть не утонул подросток.

В 18:15 очевидцам удалось вытащить 17-летнего мальчика из воды. Когда на место происшествия прибыли сотрудники облспаса и скорая реанимировали мальчика и отвезли его в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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