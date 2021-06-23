На первые представления в обновленном саратовском цирке продали более пяти тысяч билетов

Саратовский цирк открывается после четырехлетнего перерыва Фото: Дарья Васенина

Сегодня в открытом после долгой реконструкции Саратовском цирке имени братьев Никитиных рассказали о предстоящем запуске новой программы «Принц цирка». Первое представление пройдет 3 июля.

Директор цирка Татьяна Гаранина рассказала, что зал будет наполнен на 75%. На входе у посетителей будут измерять температуру. Пускать будет только тех, у кого есть маска.

На предстоящие мероприятия продано уже более пяти тысяч билетов. Цены варьируются от 400 рублей до 2,5 тысяч.

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