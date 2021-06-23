В кафе только до 23 часов: в Саратовской области вернули коронавирусные ограничения

В Саратовской области вновь ввели коронавирусные ограничения Фото: Ольга Симонова

В своем Telegram-канале глава регионального правительства Роман Бусаргин рассказал о возвращении коронавирусных ограничений.

Решение было принято после обращения в правительство регионального Роспотребнадзора. Ограничения будут действовать с завтрашнего дня, 24 июня, до 8 июня.

Теперь работа общепита будет начинаться минимум в 6 утра и заканчиваться максимум в 11 вечера.

- Исключения: обслуживание на вынос, доставка заказов, предприятия общепита на территории аэропорта, ж/д вокзала, автозаправочных станций, автовокзала, придорожные кафе, - уточняется в сообщении Бусаргина.

Во всех ночных клубах, барах, дискотеках, караоке и прочих заведениях приостанавливается проведение мероприятий. Фуд-корты в торговых центрах будут обслуживать клиентов только на вынос, посидеть не получится.

Также на две недели в гостиницах и хостелах будет приостановлено бронирование для организованных групп детей. Исключение: организации отдыха и оздоровления детей.

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

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