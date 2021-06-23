Жителей Саратовской области предупреждают о жаркой грозе

Синоптики сообщают, что завтра, 24 июня, в Саратовской области ожидается гроза.

Синоптики сообщают, что, несмотря на сильную жару, во второй половине дня регион накроет гроза.

Температура воздуха будет колебаться от 35 до 38 градусов тепла. В региональном ГУ МЧС саратовцев призывают быть осторожнее.

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