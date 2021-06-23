Володин занялся разрушенной плиткой на Волжской в Саратове

Плитку на Волжской заменят
Фото: Ольга Симонова
Председатель Госдумы сегодня, 23 июня, прошелся по улице Волжская в Саратове и осмотрел разрушенную плитку.
Он взял на себя вопрос замены плитки на участке Волжской от Некрасова до Радищева, а остальную часть отремонтируют городские власти.
Трещины на плитке приходят в негодность из-за заезда туда большегрузов. Но теперь ее заменят на более прочную. Володин призвал решить вопрос с передвижением фур на пешеходной зоне.
Напомним, с Волжской началась история создания восьмикилометрового пешехондого кольца в Саратове.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.