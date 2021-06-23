В Саратовской области распространяется более опасный штамм коронавируса

Прививка - единственный шанс обезопасить свою жизнь и жизнь близких от коронавируса Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области наиболее распространен индийский штамм коронавируса. Кроме нашего региона, он также преобладает в Москве и Нижегородской области. Об этом на совещании президента Путина с членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

- В структуре выявленных изолятов на сегодняшний день по стране в целом, это важно, <...> циркулируют британский штамм, штамм «альфа», и индийский штамм, который получил название «дельта», — сказала она на совещании Владимира Путина с членами правительства.

В России пока что не было зарегистрировано случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «дельта плюс».

- Мы всегда знакомимся с мнением федеральных специалистов - иммунологов, вирусологов. Они говорят, что британский и индийские штаммы опаснее своей контагиозностью и непредсказуемостью и требуют нестандартного лечения.

Поэтому минздрав призывает жителей области подумать о своем здоровье и о прививке, - заявил советник министра здравоохранения Саратовской области Александр Колоколов, комментирую ситуацию с распространением в регионе более опасной версии коронавируса.

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