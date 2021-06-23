Первое представление в обновленном Саратовском цирке пройдет под руководством заслуженного артиста Украины

Владислав Гончаров рассказал о будущем шоу Фото: Дарья Васенина

Сегодня, 23 июня, в Саратовском цирке имени братьев Никитиных артисты фонтан-шоу «Принц цирка» рассказали журналистам о предстоящем выступлении.

Напомним, на 3 июля запланировано открытие саратовского цирка после многолетней реконструкции.

Впервые приехавшие в Саратов циркачи сказали, что город им понравился, а обновленный цирк произвёл хорошее впечатление. Руководитель программы, дрессировщик львов, заслуженный артист Украины Владислав Гончаров особенно отметил помещения для животных, построенные по последним технологиям. После общения на пресс-конференции Артисты показали журналистам львов и попугаев Ара.

Работающие с птицами Александр и Дарья Оноприенко рассказали об одном из своих воспитанников – Арни. Младшего из пернатых, уже удалось обучить нескольким трюкам, а порядка 10 слов попугай научился произносить сам.

Директор цирка Татьяна Гаранина уточнила, что первое шоу пройдет 3 июля с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора. Фонтан-шоу «Принц цирка», режиссером которого стал Руслан Ганеев, пробудет в Саратове три месяца.

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