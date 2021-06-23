В Балакове после буллинга от жены и другой семейной пары мужчина взял в руки нож

В Балакове осудили 41-летнего местного жителя за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

- Две семейные пары 19 декабря 2020 года собрались за столом в общежитии на проспекте Героев, где жила одна из пар. Во время застолья обе женщины и супруг одной из них стали осуждать мужчину за его поступки по отношению к жене. После такой критики он пошел к себе в комнату, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

37-летний приятель отправился за ним, чтобы успокоить, но рассерженный коллективными замечаниями мужчина схватил нож и ударил им в грудь обидчика. Осознав, что натворил, он вызвал полицию и скорую помощь. Но спасти раненого не получилось.

Свою вину злоумышленник признал. Его отправили в колонию строгого режима на девять лет.

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