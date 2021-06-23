Саратовская триатлонистка Александра Разаренова поедет на Олимпийские игры в Токио

Спортсменка саратовского областного центра спортивной подготовки, мастер спорта России международного класса по триатлону Александра Разаренова включена в состав сборной команды России, которая поедет на Олимпиаду в Токио. Об этом 23 июня заявила президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу, которая объявила состав сборной России на XXXII Олимпийских Играх.

Разаренова — участница ХХХ летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и ХХХI летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. Вместе с ней в Токио едут триатлеты Дмитрий и Игорь Полянские, Анастасия Горбунова. Кроме обычной дистанции, они примут участие в смешанной эстафете, которая впервые вошла в программу Олимпиады.

Гонки на олимпийскую дистанцию состоятся 26 июля (мужчины) и 27 июля (женщины), а смешанная эстафета пройдет 31 июля.

Разаренова стала третьим спортсменом от Саратовской области, который получил олимпийскую лицензию на игры в Токио.

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