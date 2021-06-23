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Происшествия23 июня 2021 13:48

В Балашове оперативники нашли 19 тысяч контрафактных пачек сигарет на 3 млн рублей

На ИП возбудили уголовное дело
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В павильоне и подсобках нашли 19 тысяч пачек сигарет

В павильоне и подсобках нашли 19 тысяч пачек сигарет

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Балашове Саратовской области оперативники УЭБиПК нашли контрафактные сигареты на 3 млн рублей.

- Индивидуальный предприниматель продавал и хранил немаркированный табак. В торговом павильоне и подсобках нашли около 19 тыс. пачек табачной продукции, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

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Фото: ГУ МВД по Саратовской области

На мужчину возбудили уголовное дело и выписали подписку о невыезде.

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