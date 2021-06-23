В Балашове оперативники нашли 19 тысяч контрафактных пачек сигарет на 3 млн рублей

В павильоне и подсобках нашли 19 тысяч пачек сигарет Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Балашове Саратовской области оперативники УЭБиПК нашли контрафактные сигареты на 3 млн рублей.

- Индивидуальный предприниматель продавал и хранил немаркированный табак. В торговом павильоне и подсобках нашли около 19 тыс. пачек табачной продукции, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

. Фото: ГУ МВД по Саратовской области

На мужчину возбудили уголовное дело и выписали подписку о невыезде.

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