В Балашове оперативники нашли 19 тысяч контрафактных пачек сигарет на 3 млн рублей

В павильоне и подсобках нашли 19 тысяч пачек сигарет
Фото: ГУ МВД по Саратовской области
В Балашове Саратовской области оперативники УЭБиПК нашли контрафактные сигареты на 3 млн рублей.
- Индивидуальный предприниматель продавал и хранил немаркированный табак. В торговом павильоне и подсобках нашли около 19 тыс. пачек табачной продукции, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
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Фото: ГУ МВД по Саратовской области
На мужчину возбудили уголовное дело и выписали подписку о невыезде.
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