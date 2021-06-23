На Олимпиаду от Саратовской области едут два спортсмена, на Паралимпиаду – семеро

Константин Лоханов представит Саратовскую область на главных спортивных соревнованиях планеты

На Олимпиаду в Токио в 2021 году точно отправятся мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ Кира Степанова и мастер спорта России международного класса по фехтованию Константин Лоханов. Мастер спорта России международного класса по триатлону Александра Разаренова сейчас ведет борьбу за получение лицензии. Об этом по случаю Международного Олимпийского дня рассказал министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Представительство саратовских спортсменов на Паралимпийских играх будет шире.

- Это заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе Сергей Малышев, заслуженный мастер спорта России по плаванию Денис Тарасов, мастер спорта России международного класса по плаванию Юлия Шишова, мастер спорта России международного класса по настольному теннису Маляк Алиева, мастер спорта России международного класса по бочча Сергей Сафин, мастер спорта России международного класса по пулевой стрельбе Сергей Филиппов, мастер спорта России международного класса по плаванию (спорт слепых) Максим Никифоров. Продолжает борьбу за лицензию мастер спорта России международного класса по легкой атлетике спорта Галина Ранделина, - рассказал Абросимов на своей странице в соцсетях.

Напомним. российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.

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