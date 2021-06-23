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Общество23 июня 2021 13:13

В Саратовскую область не пустили 230 литров кумыса из Киргизии

На границе с Казахстаном слабоалкогольный напиток завернули назад
Источник:kp.ru
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На пропускном пункте "Озинки" на границе Саратовской области и Казахстана 19 июня задержали партию кумыса объемом 230 литров.

Слабоалкогольный молочный напиток следовал из Киргизии.

Управлением Россельхознадзора пресечена попытка ввоза кумыса на территорию Саратовской области без ветеринарных сопроводительных документов.

Сотрудники Управления Россельхознадзора заметили, что продукция была без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, а значит ее нельзя считать безопасной.

Собственнику выписан штраф, кумыс поехал назад.

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