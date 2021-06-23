В больнице умерла четвертая пострадавшая в ДТП Renault и фуры под Саратовом

ДТП фуры и легковушки под Саратовом Фото: ГИБДД по Саратовской области

Скончалась еще одна участница ДТП в Саратовском районе, произошедшего сегодня, 23 июня, между селами Шевыревка и Боковка.

- В больнице умерла 28-летняя пассажирка, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Напомним, на трассе столкнулись Renault Duster и MAN. 64-летний водитель, 30-летний пассажир и годовалый мальчик из легковушки погибли на месте.

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