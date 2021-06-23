В Турках гонщица на «Ниве» слетела в кювет

В Турковском районе автомобиль слетел в кювет Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Турковском районе Саратовской области вчера утром, 22 июня, случилось ДТП.

- В 09:10 на 6-м км дороги Аркадак — Турки 52-летняя женщина за рулем Niva Chevrolet на высокой скорости съехала в кювет и опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Пострадавшую госпитализировали.

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