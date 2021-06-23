В Пугачеве Vesta поехала на красный свет и протаранила XRay

ДТП в Пугачеве Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области сегодня утром, 23 июня, случилось ДТП.

- В 09:20 на перекрестке Революционного проспекта и Чапаевской 57-летний водитель Lada Vesta поехал на красный сигнал светофора и врезался в Lada XRay, которой управляла 38-летняя женщина, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

Судя по фото, второе авто после удара отбросило в столб.

В аварии пострадала водительница Lada XRay и ее 14-летняя пассажирка. Женщине назначили лечение на дому, а девочку отпустили после оказания медпомощи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.