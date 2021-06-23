В Вольске молодой водитель врезался в дерево на обочине

ВАЗ врезался в дерево Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Вольске Саратовской области вчера, 22 июня, случилось ДТП.

- В 10:24 у Волжской, 91 21-летний водитель ВАЗ-21099 на высокой скорости врезался в дерево на обочине, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

В аварии пострадал сам парень и его 18-летняя пассажирка. Их госпитализировали.

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