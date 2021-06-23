У спящего в KFC в Саратове мужчины со столика украли телефон

В Октябрьском районе Саратова у мужчины украли телефон в ресторане быстрого питания KFC.

- В отдел полиции обратился 35-летний горожанин. У него со столика украли телефон Samsung за 9 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД.

Правоохранители возбудили дело за кражу и посмотрели камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина орудует, пока владелец сотового спит за столом.

Стражи порядка задержали 32-летнего подозреваемого. Ранее злоумышленник был неоднократно судим. Он рассказал, что смартфон продал неизвестному за 1,5 тыс. рублей, а деньги пропил.

Также правоохранители считают, что он причастен к краже из дома в Заводском районе. Он сломал окно, украл обогреватель, электроплитку, садовый инвентарь и ящик с инструментами на 50 тыс. рублей. А затем имущество продал.

Полиция заключила под стражу 32-летнего мужчину, а его 26-летнего знакомого оставила под подпиской о невыезде.

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