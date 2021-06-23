Еще девять саратовцев погибли от коронавируса за сутки

На сайте СтопКоронавирус.рф обновили ежедневную статистику по регионам.
За прошедшие сутки в Саратовской области от осложнений, вызванных COVID-19, погибли ещё девять человек. Всего с начала пандемии не удалось спасти 1 257 жителей региона.
- Новая коронавирусная инфекция унесла жизни восьмерых мужчин и одной женщины в возрасте от 34 до 85 лет, - сообщили в региональном минздраве.
Напомним, сегодня мы писали о 126 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.