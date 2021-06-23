Еще девять саратовцев погибли от коронавируса за сутки

На сайте СтопКоронавирус.рф обновили ежедневную статистику по регионам.

За прошедшие сутки в Саратовской области от осложнений, вызванных COVID-19, погибли ещё девять человек. Всего с начала пандемии не удалось спасти 1 257 жителей региона.

- Новая коронавирусная инфекция унесла жизни восьмерых мужчин и одной женщины в возрасте от 34 до 85 лет, - сообщили в региональном минздраве.

Напомним, сегодня мы писали о 126 новых случаях заболевания коронавирусом в Саратовской области.

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