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Происшествия23 июня 2021 11:19

В Саратовской области годовалый ребенок и двое взрослых погибли в ДТП

Столкнулись Renault Duster и фура MAN
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В ДТП в Саратовском районе погибли три человека

В ДТП в Саратовском районе погибли три человека

Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Саратовском районе сегодня утром, 23 июня, случилось смертельное ДТП.

- В 11:30 на 269-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград между селами Шевыревка и Боковка столкнулись Renault Duster и MAN. Погибли три человека, в том числе годовалый ребенок, — сообщили «КП-Саратов» в областной Госавтоинспекции.

Один участник аварии выжил. Обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото: ГИБДД по Саратовской области

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