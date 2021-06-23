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Общество23 июня 2021 15:05

«Когда есть — сливаем по 15–20 минут»: саратовцы рассказали о проблемах с горячей водой

В Саратове горячая вода недоступна многим горожанам, даже если формально она есть
Дарья Васенина
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Лето для многих саратовцев традиционно означает отсутствие горячей воды

Лето для многих саратовцев традиционно означает отсутствие горячей воды

Фото: Мария ЛЕНЦ

В редакцию «Комсомолки» постоянно обращаются жители Саратова, рассказывающие о проблемах с горячим водоснабжением, даже если формально в доме оно существует и действует.

Одна из читательниц пишет, что уже более месяца нет горячей воды в доме №136 на улице Чернышевского:

- У нас эта проблема перешла уже все разумные рамки терпения и слов без мата, — пишет девушка.

Второй адрес назвала жительница дома №25/1 на улице Лермонтова. Горожанка рассказала, что сначала воду отключили для опрессовки, ее не было с 31 мая по 13 июня, после этого воду на пару дней дали, а потом опять отключили, 19-го дали, а 21-го вновь отключили. Сейчас в этом доме, несмотря на то что в «Т Плюс» обещали дать сегодня, 23 июня, горячей воды так и нет. Но сами отключения не единственная проблема:

- Всегда, когда есть горячая вода, сливаем ее по 15–20 минут, иначе из крана идет холодная вода, — возмущена горожанка.

Еще одна читательница рассказала нам о похожих проблемах по адресу Вавилова, 31/33. До 29 июня в этом доме в связи с опрессовкой горячая вода отключена совсем. Когда же вода есть — ее приходится также сливать по 15–20 минут.

- Как ни странно, зимой таких проблем не было, — уточнила жительница Саратова.

После недавних изменений в местное законодательство часть функций Госжилинспекции перешли к мэрии Саратова.

Теперь этим горожанам помочь разобраться в проблеме с горячей водой и решить ее должны в городской администрации.

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