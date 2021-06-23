На чиновников мэрии Саратова возбудили уголовное дело за остановку строительства ЖК «Победа»

ЖК «Победа»

По данным, которыми обладает следствие, из-за действий чиновников строители ЖК «Победа» — ООО «Ксиан» и ООО СК «ЖБК-3», ЗАО ПП «ЖБК-3» — не смогли продолжить возведение объекта, что привело к появлению новых обманутых дольщиков.

По данным следствия, в сентябре 2015 года администрацией МО «Город Саратов» разрешение на строительство жилого дома №1 по улице Усть-Курдюмская выдано ООО «Ксиан», ООО СК «ЖБК-3» и ЗАО ПП «ЖБК-3», а в декабре 2016 года тем же трем организациям выдано разрешение на строительство дома №5 по улице Усть-Курдюмская.

При этом земля была в аренде только у ООО «Ксиан». В ноябре 2016 года между ООО «Ксиан» и ООО СК «ЖБК-3», ЗАО ПП «ЖБК-3» был заключен договор, по которому часть прав по договору аренды передана ООО СК «ЖБК-3» и ЗАО ПП «ЖБК-3». Также был заключен договор о совместной деятельности.

Уже после получения положительного заключения негосударственной экспертизы администрация Саратова вдруг внесла в разрешение на строительство изменения. К застройке были добавлены два новых земельных участка. Причем права аренды были оформлены только на ООО «Ксиан». После этого продолжить строительство многоквартирных домов №1 и 5 по улице Усть-Курдюмская стало невозможно.

- Это повлекло существенное нарушение законных интересов организаций ООО «Ксиан», ООО СК «ЖБК-3» и ЗАО ПП «ЖБК-3» и охраняемых законом интересов общества и государства, — считают в региональном СУ СКР.

ЖК «Победа»

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой Саратовской области. Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в ходе одного из визитов на площадку ЖК «Победа» председатель ГД Вячеслав Володин говорил о необходимости привлечь к ответственности и жестко наказать виновников создавшейся ситуации.

Депутат Госдумы Николай Панков неоднократно встречался с дольщиками, а также предложил вынести вопрос о проблемах ЖК на рассмотрение Совета безопасности области.

Поручение разобраться в вопросе давал лично руководитель СКР Александр Бастрыкин.

Как уточнил «КП-Саратов» источник в мэрии Саратова, изменения в разрешение на строительство, которые сделали невозможным достройку ЖК «Победа», подписал бывший замглавы администрации по градостроительству и архитектуре Антон Корнеев.

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