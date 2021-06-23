Житель Дубков угрожал убить знакомого двухметровым ледорубом

В Саратовском районе 52-летнего жителя Дубков осудили за угрозу убийством.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре, пьяный мужчина 17 апреля 2021 года угрожал убить знакомого. При этом предметом, похожим на ледоруб, длиной 1,74 метра он замахнулся в сторону головы.

Свою вину позднее злоумышленник признал. Суд ограничил ему свободу на год.

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