Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2021 10:26

За 450-тысячный долг по алиментам жителя Саратовской области отправили благоустраивать администрацию

В следующий раз его могут привлечь к уголовной ответственности
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий(0)

Житель Аткарска Саратовской области отправился на обязательные работы за долг по алиментам.

- На содержание двоих несовершеннолетних детей 35-летний мужчина задолжал 450 тыс. рублей и выплачивать их не спешил, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФССП.

Пристав составил на гражданина административный протокол, по которому суд отправил его на общественно-полезные работы. 60 часов мужчина занимался благоустройством в администрации муниципального образования.

Но если он продолжит уклоняться, то его привлекут уже к уголовной ответственности.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.