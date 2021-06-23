За 450-тысячный долг по алиментам жителя Саратовской области отправили благоустраивать администрацию

Житель Аткарска Саратовской области отправился на обязательные работы за долг по алиментам.
- На содержание двоих несовершеннолетних детей 35-летний мужчина задолжал 450 тыс. рублей и выплачивать их не спешил, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального УФССП.
Пристав составил на гражданина административный протокол, по которому суд отправил его на общественно-полезные работы. 60 часов мужчина занимался благоустройством в администрации муниципального образования.
Но если он продолжит уклоняться, то его привлекут уже к уголовной ответственности.
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