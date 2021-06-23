В Энгельсе после столкновения с BMW в больницу попали две девушки из Opel

ДТП в Энгельсе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вечером 22 июня в Энгельсе в аварии на улице Рабочая пострадали две девушки.
Столкновение двух автомобилей произошло в 21:30 у дома №71.
По данным ГИБДД Энгельса, виновницей аварии стала 27-летняя водитель Opel Astra выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем BMW 745 под управлением 29-летнего мужчины.
В результате в больницу прибывшие медики увезли виновницу аварии и ее 20-летнюю пассажирку.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.