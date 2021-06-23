Три улицы в Кировском районе Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 23 июня, в Кировском районе Саратова отключили холодную воду жителям трех улиц.

В «Концессиях водоснабжения — Саратов» рассказали, что для ликвидации повреждений на Алексеевской, 5 ориентировочно до 8 вечера не будет воды у жителей Алексеевской (от Захарова до проспекта 50 Лет Октября), Наумовской, Аптечной.

Напомним, также нет сегодня холодной воды в двух квадратах улиц в центре Саратова и в Заводском районе. Одно из отключений связано с ремонтом в Минстроительства.

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